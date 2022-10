Burgheimer Burschenverein zieht Bilanz

Plus Der Katholische Burschenverein Burgheim blickt auf zwei corona-geprägte Jahre zurück. Doch die Mitglieder nutzen den Lockdown sinnvoll – wofür es Lob vom Bürgermeister gibt.

In Normalzeiten eröffnet der Katholische Burschenverein Burgheim einen Tag vor Heilig Drei König den Generalversammlungsreigen der Burgheimer Vereine. Während das Trio aus dem Morgenland schon an seinen Auftritt 2023 denkt, hatte der Burschenverein Nachholbedarf mit seinen satzungsgemäßen Verpflichtungen.