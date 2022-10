Burgheimer Schützenfreunde feiern nachträglich ihr Jubiläum

Mit Verspätung feiert Burgheims ältester Verein sein 150-jähriges Bestehen und lässt mit Gottesdienst, Fahnenweihe und Festzug seine lange Tradition hochleben – wenn auch mit ein paar Abstrichen.

Wenigstens mit dem Wetter hatten die Burgheimer Schützenfreunde zu ihrem verspäteten 150-jährigen Jubiläum Glück. Dafür sorgte nach eigenen Angaben der Schirmherr, Landrat Peter von der Grün, als „eine seiner vornehmsten Aufgaben.“ Die Schützenfreunde von 1870 sind Burgheims ältester Verein, im Schützengau gibt es nur noch zwei ältere. Nach über zwei Jahren coronabedingtem Verzug war der Tag der Deutschen Einheit in diesem Jahr auch noch der letzte Termin, zu dem Burgheims Pfarrer, Dekan Werner Dippel den Festgottesdienst zelebrieren konnte. Vergleicht man das Programm vom vergangenen Feiertag zum ursprünglichen, so war es ein Jubiläum auf Sparflamme. Ein echtes Highlight in 2020 wäre der Auftritt von Kabarettist Wolfgang Krebs und den bayerischen Löwen in Burgheim gewesen.

Nun trafen sich die Schützenfreunde mit dem Patenverein, der „Winterlust“ Straß am Schützenheim in der Ortlfinger Straße. Die Marktmusikkapelle unter der Leitung von Maestra Silke von der Grün hatte sich dort bereits positioniert und empfing die Gäste mit flotten Rhythmen. Die Kapelle führte auch den Festzug an. Dort marschierten neben den Schützen vor allem die Festdamen mit Festdamenmutter Elfriede Brendle, Schirmherr Peter von der Grün, die Schützenkönige Bernhard Mack und Melanie Pils, sowie Jugendkönigin Celina Schiele und als Vertreter der politischen Gemeinde die Gemeinderäte Carmen Schneider, Franz Hofgärtner und Thomas Bauch mit. Über den menschenleeren Marktplatz führte der Festzug zur Pfarrkirche. Lediglich der Sicherheitsdienst der Feuerwehr säumte die Straße.

Ein Fahnenband zum Jubiläum überreichte der Straßer Patenverein den Burgheimer Schützenfreunden. Foto: Peter Maier

Zur Eröffnung des Festgottesdienstes, den Kassier Johannes Mack organisierte, betonte Pfarrer Werner Dippel, dass man sein „Ziel nicht aus den Augen verlieren dürfe,“ mit Blick auf die zweijährige Verspätung. Die Festpredigt hielt Kaplan John Edosomwan. Die Mitglieder können stolz auf ihren Verein sein. Die Tradition der Schützenvereine gehe auf die Bürgerwehren des Mittelalters zurück, doch gewisse Bräuche seien bis heute geblieben. Dazu zählte der Geistliche Freundschaft, Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn. Anschließend segnete Dekan Werner Dippel die Fahnenbänder, drei für den Jubelverein, eines für den Paten. Das Band von Schirmherr und Festausschuss heftete Landrat von der Grün selbst an die Burgheimer Schützenfahne, die anderen drei Festdamen. Nach dem Totengedenken zu den Klängen vom „Guten Kameraden“ und dem dreifachen Siriusböller, marschierte der Festzug mit klingendem Spiel zurück zum Schützenheim. Als Empfangskomitee hatten sich die Böllerschützen, Standböllerschütze Herbert Brendle und als Kommandeur Schussmeister Thomas Bauch positioniert.

Nach den lauten Tönen begrüßte Erster Schützenmeister Sigfried Schiele die Gäste im Schützensaal und erinnerte an die Gründung von 1870 im Gasthaus Eberle, heute Anwesen Blei am Marktplatz. Schirmherr Peter von der Grün betonte ganz besonders, dass ihm der Name „Schützenfreunde“ sehr gut gefällt. „Kameradschaft und großartiges Engagement zeichnen den Verein aus, so habe ich im Organisationskomitee viele Freunde gefunden.“ Für den Winterlust-Schützenmeister Klaus Hudler war es ein Anliegen, die Patenschaft zu erwidern, nachdem die Burgheimer beim Straßer Schützenfest schon Pate standen. Mit Ehrungen endete das Schützenjubiläum. Peter Kiowski, stellvertretender Gauschützenmeister, überreichte Urkunden an Hanna und Wilfried Forster, Margit und Hans Dußmann, Herbert Brendle, Hans-Jürgen Wittwer und Peter Mäge für 40-jährige Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund.

Peter von der Grün und Peter Kiowski (1. und 2. von rechts) ehrten Wilfried Forster (v.l.), Hanna Forster, Herbert Brendle, Margit Dußmann, Hans-Jürgen Wittwer und Peter Mäge für 40 Jahre Mitgliedschaft im Bayerischen Sportschützenbund. Foto: Peter Maier

Der langjährige Erste Schützenmeister Thomas Bauch stiftete eine Jubiläumsscheibe zu einem „Glücksschießen“. Zu treffen war ein Rohling, bei dem die 41 Schützen nicht wussten, wo der „Zehner“ markiert ist. Bei der Auswertung hatte Lucy Lichtenstern am besten gezielt, vor Margit Dußmann und Stefanie Förg, die erstmals eine Waffe in der Hand hatte. Das familieninterne Duell zwischen Peter und Silke von der Grün entschied einmal mehr die Gattin des Schirmherrn. Der Erlös aus dem Schießwettbewerb kommt ausschließlich der Jugendarbeit zugute.