Burgheim

vor 17 Min.

Euro-Tandem-Tour: Radlerinnen und Radler machen Halt in Burgheim

Maren Schwerger (hinten auf dem Tandem) bedankt sich bei den Burgheimern für den herzlichen Empfang. Die Gruppe legte an dem Tag etwa 112 Kilometer zurück und beendete die Etappe in Ingolstadt.

Plus Auf der Euro-Tandem-Tour fahren sehbehinderte Menschen mit sehenden Piloten 877 Kilometer auf einem Tandem. Auf ihrer zweiten Etappe machten die Radler auch Station in Burgheim – und berichten von besonderen Sinneseindrücken.

Von Tabea Fackelmann

Für die meisten ist Fahrradfahren eine Selbstverständlichkeit, ganz nach dem Motto: Auf den Sattel schwingen und los geht’s. Für Menschen mit einer Sehbehinderung ist das aber nicht so einfach, eigentlich unmöglich. Damit einhergeht auch ein gewisser Ausschluss aus dem sozialen Leben. Mit einer besonderen Aktion haben zahlreiche Fahrradfahrer am Sonntag in Burgheim im Zuge eines europaweiten Projekts auf genau diese Problematik aufmerksam gemacht.

