Burgheim

vor 50 Min.

Fliegerfest in Burgheim: Alles Gute kommt von oben

Plus Die Luftsportgruppe konnte wieder zeigen, wie die Welt aus der Vogelperspektive aussieht. Die einen hatten dies bei einem Rundflug, andere bei einem Sprung in die Tiefe.

Von Peter Maier

„Wind Nord-Ost, Startbahn 01, von Illdorf hör’ ich die Motoren...“ So hätte beim Fliegerfest der Luftsportgruppe die Burgheimer Version von Reinhard Meys „Über den Wolken“ lauten können. Dabei warfen der Vorsitzende des Burgheimer Traditionsvereins, Andreas Kleuser, und die Organisationscrew am Sonntagvormittag noch bange Blicke gen Himmel. Dunkle Wolken und Regen lautete die Wetterlage gegen 10 Uhr. Doch Petrus hatte ein Einsehen mit den Himmelsstürmern an der Illdorfer Straße, leicht bewölkt mit gelegentlichem Sonnenschein, dazu mäßiger Wind im weiteren Verlauf. Genau das ideale Wetter, um auch Publikum zum Fluggelände zu locken.

