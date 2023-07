Flugzeugabsturz über Illdorf: Pilot kehrt an „besonderen Ort“ zurück

Plus 18 Jahre nach dem Absturz mit einer Mirage kehrt Pilot Ricardo Vidal Diaz nach Illdorf zurück. Er zeigt seiner Familie den Ort seines „zweiten Geburtstages“.

„Am 30. Mai ist mein zweiter Geburtstag.“ An diesem Tag vor 18 Jahren stürzte Ricardo Vidal Diaz mit seinem Düsenjäger „Mirage“ bei Illdorf ab. Der Ort blieb unversehrt und der spanische Pilot überlebte. Jetzt ist er zurückgekommen.

Der 45-Jährige zeigte seiner Frau Esperanza und den Söhnen Ricardo und Angel seinen „very special place“. Dieser besondere Ort am Rand von Illdorf ist ein Hügel, auf dem der damals 27-jährige Pilot mit dem Fallschirm gelandet war. Ricardo Diaz war mit dem Schleudersitz ausgestiegen und stauchte sich bei der Landung die Wirbelsäule. Ansonsten blieb er unverletzt.