Burgheim

Vorbereitungen laufen: Das ist beim Burgheimer Marktfest geboten

Plus Nach zwei Jahren Corona-Pause gibt es heuer wieder ein Marktfest in Burgheim. Die Veranstaltung startet am letzen Juli-Wochenende in ihre 30. Auflage und verwandelt den Marktplatz wieder in eine Feiermeile.

Von Peter Maier

Förmlich zu hören war der Stein, der so manchem Vereinsvorsitzenden vom Herzen fiel, als der Burgheimer Gemeinderat grünes für das 30 Marktfest gab. Vor allem für kleinere Vereine sind die Einnahmen aus dem Marktfest ein wesentlicher Bestandteil, um den Vereinszweck erfüllen zu können. Doch auch im Rathaus ist man erleichtert, dass am letzten Juliwochenende, Samstag, 30., und Sonntag, 31. Juli, der Marktplatz nach zwei Jahren Coronapause wieder zur Partymeile mutiert. Die bisherigen Standbetreiber haben ihre Zelte, Buden und Sonnenschirme längst in Startposition gebracht.

