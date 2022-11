Ausbau der neuen Kinderkrippe Walda wird deutlich teurer

Plus Vier zusätzliche Krippengruppen sollen in der neuen Kinderkrippe Walda entstehen. Für die Gemeinde Ehekirchen steigen die Kosten dafür nach einer neuen Kostenschätzung von 3,8 auf 5,8 Millionen Euro.

Vier zusätzliche Krippengruppen sollen in der neuen Kinderkrippe Walda entstehen. die an der Ehekirchener Straße hinter dem Pfarrhof gebaut werden soll. Eine fünfte Gruppe soll im alten Pfarrhof, der derzeit bereits eine Gruppe beherbergt, dauerhaft untergebracht werden, sobald der saniert ist.