Nach Umbau: Netto-Markt in Ehekirchen eröffnet wieder

Nach einem einwöchigen Umbau hat die Netto-Filiale in Ehekirchen jetzt eine modernere Optik.

Nach einem einwöchigen Umbau wird die Netto-Filiale in Ehekirchen am Dienstag, 15. November, wieder eröffnet. Der Discounter entspricht nun einem modernen Konzept, heißt es in einer Pressemitteilung. Das Sortiment mit rund 5000 Artikeln wurde nicht ausgebaut, jedoch wurden die Stellmöglichkeiten erweitert.

Den Netto-Markt in Ehekirchen gibt es seit 2009. Zwischen Ehekirchen und Schönesberg soll demnächst auch ein Edeka-Markt entstehen. (AZ)