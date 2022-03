Autofahrer erfasst in Eichstätt einen Zehnjährigen

Ein Autofahrer hat in Eichstätt einen Zehnjährigen übersehen. Der Unfall ging zum Glück aber glimpflich aus.

Ein zehnjähriger Bub aus Eichstätt ist am Montagvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Weißenburger Straße von einem Autofahrer erfasst und leicht verletzt worden. Gegen 10.30 Uhr wollte ein 26-jähriger Autofahrer aus Ingolstadt von der Weißenburger Straße nach links in die Gundekarstraße abbiegen.

Der Zehnjährige überquerte die Straße in Eichstätt hinter einem Auto

Dabei übersah er den zehnjährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad hinter einem wartenden Auto die Gundekarstraße überquerte. Trotz einer Vollbremsung konnte der 26-Jährige einen Zusammenstoß nicht verhindern und erfasste das Kind. Der Bub wurde nur leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtschaden von rund 2000 Euro. (nr)