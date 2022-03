Eichstätter Verein will Jurahäuser in Not retten

Der Eichstätter Jurahausverein hat eine Online-Plattform für Jurahäuser geschaffen, die vom Verfall bedroht sind. Wie alle mithelfen können, diese Architektur zu bewahren.

Der Jurahausverein richtet auf seiner Internetseite eine neue Plattform für gefährdete Jurahäuser ein: Jurahäuser in Not.

„Jurahäuser und -scheunen sind großartige bäuerliche Architektur und europaweit einmalig. Leider verfallen die Reste dieser regionalen Hauslandschaft. Jurahäuser sterben still: Ein undichtes Dach, nach und nach verfault das Gebälk, das Dach stürzt ein. Dann folgt der Abbruch, und schon bald haben wir vergessen, was für ein großartiges Gebäude einmal dort stand“, erzählt die Vorsitzende des Jurahausvereins Eva Martiny. „Überall verfallen Jurahäuser. Dem muss Einhalt geboten werden. Wir müssen alle hinschauen! Manchmal sind wir verzweifelt ob des Verschwindens dieses wunderbaren Kulturerbes.“

Jurahäuser sind Teil der UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes

Der Verein erinnert daran, dass der Erhalt der Jurahäuser und ihrer Handwerkstechniken sowohl in die bayerische als auch in die deutsche UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes eingetragen wurde. „Das ist ein Auftrag an alle“, sagt Martiny. Und sie erinnert an die stete Mahnung des Jurahausvereins, die Denkmalbehörden personell und finanziell besser auszustatten, damit sie ihrer Aufgabe auch gerecht werden können.

Vom Verfall bedrohte Jurahäuser können auch anonym gemeldet werden

Der Jurahausverein will die Öffentlichkeit aufrütteln und dem stillen Verschwinden Einhalt gebieten. Er bittet deshalb alle Bürger zu melden, wenn sie ein Jurahaus sehen, das von Verwahrlosung oder Verfall bedroht und in seinem Bestand gefährdet ist. Das sei auch anonym möglich. Wichtig wäre aber eine genaue Angabe der Adresse und, wenn möglich, ein Foto. „Wir garantieren Vertraulichkeit,“ sagt Martiny. „Dann können wir uns mit den Möglichkeiten eines Vereins bemühen, den Verfall aufzuhalten: durch Öffentlichkeitsarbeit, durch Beratung der Eigentümer oder dadurch, dass Käufer aufmerksam werden, und durch Einschalten der Denkmalbehörden.“ Der Verein appelliert: „Melden Sie ihre Beobachtungen. Helfen Sie uns, das Verschwinden der Jurahäuser aufzuhalten!“

Meldungen sind möglich unter der Online-Plattform www.jurahaus-verein.de/jurahaeuser-in-not, per Mail an buero@jurahausverein.de oder postalisch an Jurahausverein e. V., Rot-Kreuz-Gasse 17, 85049 Eichstätt

Das Jurahaus-Museum in Eichstätt hat wieder länger geöffnet

Das Museum „Das Jurahaus“ in Eichstätt, wo sich viele Anregungen für Instandsetzungen finden, hat ab Freitag, 1. April, wieder länger geöffnet: Am Mittwoch von 9 bis 12 Uhr, Donnerstag, Freitag und Samstag von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 14 bis 16 Uhr. Über die Veranstaltungsreihe „Tage der offenen Jurahäuser“ mit Sanierungsbeispielen können Interessierte sich auf der Internetseite des Vereins informieren. (nr)