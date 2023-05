Zwei Feuerwehrmänner verletzen sich bei eigenem Fest schwer

Beim Feuerwehrfest in Eitensheim haben sich zwei Feuerwehrmänner bei einer Verpuffung schwer verbrannt. Wie es zu dem Unfall kam.

Zwei Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr Eitensheim verletzten sich bei einer Verpuffung auf dem eigenen Feuerwehrfest teils schwer. Auf dem Eitensheimer Feuerwehrfest, das am Sonntag auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Eitensheim ausgerichtet wurde, stapelte ein Feuerwehrangehöriger Holz über einer Schuttmulde. Der Holzstapel hätte bei einer späteren Vorstellung vor Zuschauern in Brand gesetzt werden sollen. Aus diesem Grund schüttete der 22-Jährige zusätzlich Brandbeschleuniger über das Holz. Ein weiterer Feuerwehrangehöriger trat an den Holzstapel heran und entzündete diesen, ohne vorher mit dem 22-Jährigen Rücksprache zu halten. Wie die Polizei berichtet, kam es dabei zur schlagartigen Verpuffung.

Feuerwehrfest in Eitensheim: Männer müssen ins Krankenhaus

Das Feuer erfasste beide Feuerwehrangehörige. Die Haut des Entzünders wurde bei dem Unfall an mehreren Körperstellen so schwer verbrannt, dass dieser zur weiteren ärztlichen Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Stuttgart geflogen werden musste. Der 22-Jährige zog sich Verbrennungen am rechten Arm zu, er wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Ingolstadt gebracht. (AZ)