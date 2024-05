Einbrecher steigen durchs Fenster einer Firma ein

Bei einem Betrieb in Fleischnershausen haben Einbrecher Bargeld geklaut. Sie waren durch das Fenster eingestiegen.

Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Autoteilehandel in Neuburg eingebrochen. Die Täter versuchten zunächst ein Fenster aufzuhebeln, was jedoch misslang. Anschließend schlugen sie die Fensterscheibe des Firmengebäudes in Fleischnershausen ein und durchsuchten ein Büro.

Aus einem Schreibtisch wurde eine Metallbox mit Wechselgeld entwendet. Die Höhe des Diebesguts ist derzeit noch unklar. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro, so die Polizei Neuburg. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

