Genusskalender der Landfrauen Teil 23: Spekulatius trifft auf Punschkirschen

Die Spekulatiuscreme von Andrea Degen lässt sich gut vorbereiten.

Wer in der Weihnachtszeit überlegt, was er seinen Gästen zum Nachtisch servieren könnte, der sollte die Spekulatiuscreme, garniert mit Punschkirschen, von Andrea Degen ausprobieren. Sie ist gut vorzubereiten und schnell dekoriert, um sie servieren zu können. „Es benötigt keine außergewöhnlichen oder exotischen Zutaten“, sagt die Hohenriederin. Es können auch regionale Produkte verwendet werden, wie etwa Sauerkirschen. „Und es schmeckt so richtig nach Weihnachten.“

Zutaten

Für die Creme:

l4 Blatt Gelatine

l2 Eigelbe

l50 g Zucker

l250 ml Milch

l300 ml Sahne

l50 g Spekulatius

Für die Punschkirschen:

l300 g tiefgefrorene oder eingeweckte und abgetropfte Kirschen

l60 g Zucker

Je 1 Prise gemahlende Nelken und Zimt

l80 ml Orangensaft

l60 ml Glühwein

1 geh. TL Speisestärke

Zubereitung

1. Die Gelatine in kaltem Wasser einweichen.

2. Die Eigelbe mit dem Zucker cremig rühren. Die Milch aufkochen und noch heiß nach und nach zu der Eigelbmischung gießen, dabei unentwegt rühren.

3. Die Creme in einen Topf umfüllen und weiter rühren, bis sie leicht sämig wird. Achtung: Die Creme darf nicht kochen. Die Gelatine ausdrücken und in der heißem Creme auflösen, dann auf Eiswasser kalt-rühren.

4. Die steif geschlagene Sahne und den zerbröselten Spekulatius unter die Creme heben und in Gläser verteilen. Mindestens vier Stunden oder über Nacht kaltstellen.

5. Für die Punschkirschen Zucker, Gewürze, Orangensaft und Glühwein in einem Topf geben, aufkochen. Die Kirschen einlegen und einige Minuten dünsten. Speisestärke in etwas Wasser anrühren und die Kirschen damit binden, einmal aufkochen, vom Herd nehmen und abkühlen lassen.

6. Die Punschkirschen vor dem Servieren auf der Creme verteilen und nach Wunsch mit gehackten Pistazien bestreuen.