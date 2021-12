Genusskalender der Landfrauen Teil 3: Klassiker verfeinert mit Butterhörnchen

Für den Genusskalender der Landfrauen verrät Birgit Landes ihr Lebkuchen-Rezept. So werden die Leckereien zu Weihnachten vorbereitet.

Als sich die Kinder von Birgit Landes aus Ammerfeld „mal was anderes, nicht immer die gleichen Lebkuchen“ wünschten, machten sie sich gemeinsam auf die Suche nach neuen Rezepten. Heraus kamen Butterhörnchen-Lebkuchen, die seitdem jedes Jahr pünktlich zum ersten Advent gebacken werden. Seither sind sie in der Familie so beliebt, „dass wir meisten zwei bis drei Mal nachbacken müssen“, sagt Birgit Landes.

Zutaten

450 g trockene, ein paar Tage alte Butterhörnchen 500 g gem. Haselnüsse 600 g Zucker 10 g Kardamom 7,5 g Hirschhornsalz 15 g Lebkuchengewürz 75 g Zitronat 75 g Orangeat 250 g Mehl 20 g Zimt 3 Eier circa 0,4 Liter Glühwein (eventuell auch Wasser, Punsch oder Rotwein)

Birgit Landes verrät ihr Lebkuchenrezept. Foto: Landes

Zubereitung

1. Die trockenen Butterhörnchen in der Hand zerreiben und mit Haselnüssen, Zucker, Mehl und Gewürzen vermischen.

2. Zitronat und Orangeat etwas zerkleinern und untermischen. 3. Eier und Glühwein zugeben und mit einem Teigschaber zu einem Teig verrühren.

4. Nun Lebkuchen formen und auf ein Blech geben mit oder ohne Oblaten, wie gewünscht und bei 180 ˚C auf Ober-/Unterhitze etwa 15 bis 20 Minuten backen.