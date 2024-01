Grasheim

18:00 Uhr

Zwölf Einsätze und ein ehrenhafter Abschied bei der Feuerwehr Grasheim

Plus Die Feuerwehr Grasheim blickt auf ein ereignisreiches Vereinsjahr zurück. Ein Mitglied verabschiedet sich nach 46 aktiven Jahren in den wohlverdienten Ruhestand.

Von Andrea Hammerl Artikel anhören Shape

Zwölfmal war die Feuerwehr Grasheim im vergangenen Jahr zu Einsätzen ausgerückt, berichtete Kommandant Alexander Stadler auf der Jahresversammlung. Nach 46 aktiven Dienstjahren wurde Franz Lehmeier, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feierte, altersbedingt aus dem aktiven Feuerwehrdienst entlassen – ehrenhaft natürlich, wie Stadler betonte. Lehmeier war Anfang 1977 als 18-Jähriger in die Feuerwehr eingetreten und brachte sich nicht nur als Aktiver, sondern auch im Verein ein. Fast zehn Jahre lang, von 1997 bis 2006, war er Vorsitzender, davor zwei Jahre zweiter Kassier und drei Jahre lang Beisitzer.

Die Einsatzzeit der Grasheimer summierte sich im Jahr 2023 auf mehr als 96 Stunden von insgesamt 130 Mann, bilanzierte Stadler. Dreimal hatte es gebrannt, wobei die Grasheimer lediglich unterstützend ausgerückt waren. Bei einem Industriebrand in Neuburg und dem Brand einer Scheune in der Högenau hatten sie die Einsatzorte ausgeleuchtet, in Alteneich mussten sie bei einem Fahrzeugbrand nicht mehr eingreifen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen