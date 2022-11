Aufführungen in Schönesberg: Bauerntheater Hollenbach spielt wieder

Das Hollenbacher Bauerntheater spielt zwei Stücke im Gasthof Daferner in Schönesberg. Ein sündiges Dorf trifft auf eine Parodie.

Das Hollenbacher Bauerntheater kehrt mit zwei Stücken auf die Bühne zurück. Gespielt wird von dem Ensemble „Das sündige Dorf“ und „Let‘s Dänz“.

Auf dem Stangassingerhof wachsen zwei stramme Söhne heran. Unglücklicherweise verlieben sich aber beide in die nette, bescheidene Vevi (Eva Fürst), die oft auf den Hof kommt, um der Stangassingerin zu helfen (Theresa Specht).

Hollenbacher Bauerntheater bringt gleich zwei Stücke auf die Bühne

Der Bauer (Quirin Förg) weiß, dass Vevi ein Produkt seiner stürmischen Jugend ist und versucht mit allen Mitteln und der Hilfe des Tagelöhners Korbinian (Tobias Giedl), das Mädel dem Blickfeld seiner Söhne zu entziehen. Dabei stößt er auf die größten Schwierigkeiten, da seine Frau das Veverl auf jeden Fall als Schwiegertochter sehen möchte.

In dieser schwierigen Situation lässt der Bauer den reichen Vogelhuber (Josef Brandner) mit seiner etwas beschränkten Tochter Afra (Anna Heigemeir) zur Brautschau kommen. Er besteht darauf, dass sein Sepp (Philipp Brandner) als der Ältere Afra heiratet. Dieser Plan widerspricht aber ganz den Wünschen der Bäuerin, denn ihr Geheimnis ist es, dass nicht ihr Mann, sondern der Vogelhuber der Vater vom Sepp ist. Auch die Bäuerin gerät durch diese Situation von einer Verlegenheit in die andere.

Das Bauerntheater aus Hollenbach spielt "Let's Dänz" und "Das sündige Dorf"

Nach vielen Aufregungen gestehen sich der Bauer und die Bäuerin endlich die Fehltritte ihrer Jugend ein und so können sie mit gutem Gewissen dem Sepp zu seiner Vevi und dem Toni (Florian Kugler) zu seiner Afra verhelfen.

Im Anschluss an den Dreiakter führt die Theatergruppe einen traditionell selbst verfassten Lustakt, heuer eine Parodie auf die bekannte Fernsehshow (Let‘s dacne) "Let’s Dänz" auf.

Aufführungen sind am 18. und 19. November jeweils um 20 Uhr im Daferner-Saal in Schönesberg und am darauffolgenden Wochenende 25. und 26. November um 20 Uhr und am 27. November um 13.30 und 19 Uhr. Kartenverkauf erfolgt ausschließlich an der Abendkasse, eineinhalb Stunden vor Beginn. (AZ)