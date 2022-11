Bastian I. und Lea I. sind das neue Ingolstädter Prinzenpaar

Am 11.11. war es soweit: Die Ingolstädter Faschingsgesellschaft Narrwalla hat ihr Prinzenpaar vorgestellt. Bei Lea I. und Bastian I. handelt es sich um Faschingsprofis.

180 Gäste haben zusammen mit der Ingolstädter Faschingsgesellschaft am Auwaldsee den Auftakt in die Faschingssaison gefeiert. Höhepunkt war dabei die Vorstellung des neuen Prinzenpaars. Nach zwei Jahren ohne Fasching können die Ingolstädter Narren nun wieder ihr komplettes Programm zeigen.

Bastian Tiefenbach und Lea Pfaffenzeller sind das Ingolstädter Prinzenpaar

Zur Enthüllung des neuen Prinzenpaars hatte sich Gardetrainerin Ines Oberle etwas Besonderes einfallen lassen: Kurz vor 23.11 Uhr marschierten Elferräte, Gardemädchen und einige Vorstandsmitglieder - verhüllt mit Masken und Mänteln - paarweise auf die Tanzfläche und begannen zu tanzen. Zum letzten Schlag der Musik ließen sich alle fallen, bis auf zwei. Diese gaben sich schließlich als das neue Prinzenpaar Bastian I. und Lea I. zu erkennen. Beide sind langjährige Narrwallamitglieder: Bastian Tiefenbach ist Vize-Präsident des Elferrats und Lea Pfaffenzeller tanzt bei der Garde.

Der 27-jährige Prinz ist von Beruf IT-Administrator und bereits von Geburt an Mitglied bei der Narrwalla. Aktuell ist er dort nicht nur Standartenträger, sondern auch Trommeltrainer des Elferrats und Narrwallafotograf.

Prinzessin Lea Pfaffenzeller ist 18 Jahre alt und absolviert zurzeit eine Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement. Sie ist seit zwölf Jahren bei der Narrwalla und seit sechs Jahren als Gardetänzerin aktiv, 2020 hat sie ihr Debüt in der großen Garde gegeben.

Doch nicht nur das Prinzenpaar ist neu bei der Narrwalla. Mit einem Ritterschlag wurden die langjährigen Vereinsmitglieder Andreas Bär und Alberto Amor zu Senatoren ernannt.

Der Krönungsball der Narrwalla findet in dieser Saison am 7. Januar 2023 statt. Weitere Termine sind der Kinderfasching am 12., 19. und 21. Februar sowie der traditionelle Ingolstädter Weiberfasching am 16. Februar. Weitere Informationen gibt es unter www.narrwalla.de. (AZ)