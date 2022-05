Melissa aus Ingolstadt ergattert begehrten Platz im DSDS-Finale

Die DSDS-Kandidatin Melissa Mantzoukis hat seit Beginn der Show die Jury verzaubert. Nun steht fest: Die Ingolstädterin steht im Finale.

In der diesjährigen Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" treten zehn Sängerinnen und Sänger in mehreren Runden gegeneinander an. Im Halbfinale am Wochenende kämpften die fünf letzten Verbliebenen um den Einzug ins lang erwartete Finale: Dominik Simmen, Melissa Turan, Harry Marcello Laffontien, Melissa Mantzoukis, Amber van den Elzen und Gianni Laffontien.

In dem spannende Wettsingen wird nächste Woche eine Person in der letzten Liveshow das Siegerkrönchen mit nach Hause nehmen. Seit Samstagabend steht nun fest: Die junge Ingolstädterin Melissa Mantzoukis konnte die Herzen der Zuschauer und Jury erobern und sich einen Platz im Finale sichern.

Familienschicksal traf die junge Sängerin während DSDS-Teilnahme

Die sympathische 18-Jährige hat griechische und georgische Wurzeln. Die gelernte Bankkauffrau spielt seit neun Jahren Klavier und tanzt zudem Hip-Hop. Während ihrer Teilnahme ereilte die junge Frau ein Familienschicksal: Ihr Vater starb völlig unerwartet im Alter von nur 61 Jahren an einem Herzinfarkt. Trotz des traurigen Vorfalls hat die talentierte Ingolstädterin der Mut und Siegerwille nicht verlassen.

Bereits mit ihrem ersten gewählten Songklassiker „Holding out for a Hero“ von Bonnie Tyler konnte sie das Publikum überzeugen und erhielt genügend Anrufe, um in die nächste Runde zu kommen. In der zweiten Liveshow wagte sie sich an den Titel „Never Enough“ von Loren Allred - mit Erfolg.

DSDS: Melissa Mantzoukis kommt ins Finale

Auch mit Stücken der bekannten Sängerinnen Christina Aguilera, Pink und Selena Gomez performte Mantzoukis auf der Bühne. Gesangliches Talent, Star-Appeal und das gewisse Auftreten verschafften ihr den notwendigen Vorsprung, um durch die einzelnen Entscheidungsrunden zu kommen.

Lesen Sie dazu auch

Kommende Woche ist es nun soweit: Es geht um die Krone, auf die alle Gesangstalente seit vielen Wochen unermüdlich hinarbeiten. Dann wird sich zeigen, wer Deutschlands Superstar 2022 wird - und ob Mantzoukis Jury und Publikum im entscheidenden Moment überzeugen kann und der Sieg in ihre Heimat Ingolstadt geht.