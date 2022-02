Uni-Projekt: Wer will mit dem Flugtaxi zum Flughafen fliegen?

Studierende aus Ingolstadt haben untersucht, ob sich Menschen ein Flugtaxi-Shuttle zum Flughafen in München vorstellen könnten.

Edmund Stoibers Rede über den Transrapid, der die Menschen in Rekordtempo vom Hauptbahnhof zum Flughafen München bringen sollte, ist mittlerweile legendär. Aus den Transrapidplänen ist bekanntlich nichts geworden. Vielleicht aber können in Zukunft Flugtaxis Passagiere zwischen dem Münchner Bahnhof und dem Flughafen transportieren? Ein Shuttle in der Luft also? Diese Möglichkeit jedenfalls haben Studierende an der Uni Eichstätt-Ingolstadt im Bereich Dienstleistungsmanagement untersucht und den Verantwortlichen am Flughafen nun die Ergebnisse präsentiert.

Wie viele andere Mobilitätsanbieter evaluiert der Flughafen München derzeit die Integration von Urban Air Mobility (UAM)-Angeboten – umgangssprachlich ist von Flugtaxis die Rede – als zusätzliches Transportmittel zum und vom Flughafen.

An der Uni Eichstätt-Ingolstadt wurde bereits untersucht, was potenzielle Reisende von Flugtaxis erwarten – unter anderem auch mithilfe eines simulierten Fluges via VR-Brille. Nun wurde die Akzeptanz eines Flugtaxi-Zubringers zum Flughafen genauer unter die Lupe genommen. Foto: Nowak/upd

Verschiedene Hersteller arbeiten an der Gestaltung von Flugtaxis

Verschiedene Hersteller arbeiten bereits an der Gestaltung und den technischen Anforderungen von Flugtaxis, während sich Städteplaner und Designer damit befassen, wie und wo Landeplätze gebaut werden können. Flugtaxis versprechen diverse Vorteile für zukünftige Nutzer – von Effizienz über Komfort bis Exklusivität. Aber wer werden die zukünftigen Nutzer solcher Serviceangebote sein? Was erwarten sie von zukünftigen UAM-Shuttleservices? Was sind ihre Bedürfnisse?

Die Studierenden aus Ingolstadt haben Interviews geführt

Mit diesen Fragen haben sich die Studierenden in den vergangenen vier Monaten auseinandergesetzt. Neben der Literaturrecherche haben sie Interviews mit verschiedenen Branchenexperten geführt, um herauszufinden, wer die künftigen Nutzer sein könnten. „Es zeigte sich, dass Geschäftsreisende aufgrund ihrer hohen Reisefrequenz und niedrigen Preissensitivität als attraktivstes Kundensegment angesehen werden. Auch gut situierte Privatreisende aus dem In- und Ausland, die besonderen Wert auf komfortables und unkompliziertes Reisen legen, könnten in Zukunft eine relevante Kundengruppe ausmachen“, berichtet Frederica Janotta als wissenschaftliche Mitarbeiterin des Lehrstuhls für Dienstleistungsmanagement. Je nach Positionierung der Start- und Landeflächen für Airport Shuttles könnten zudem Besucher, die aus geschäftlichen oder privaten Gründen zum Flughafen reisen – etwa für Meetings, Messen oder Veranstaltungen –, mögliche Kunden sein.

Was erwarten künftige Nutzer von einem Flugtaxi-Shuttle?

Darüber hinaus haben die Studierenden die Nutzung eines Flugtaxis aus Kundensicht untersucht. Sie haben deshalb Interviews mit potenziellen zukünftigen Nutzern geführt, um Erwartungen, mögliche Fallstricke und Chancen für künftige Service-Anbieter zu ermitteln.

Insgesamt zeigt sich, dass für künftige Nutzer eine komfortable und effiziente Reise ganz oben auf der Wunschliste beim Flug mit einem Flugtaxi steht. Hierfür ist auch der nahtlose Übergang zwischen den einzelnen Stationen entscheidend. Doch nicht nur der Flug mit dem Flugtaxi soll exklusiv sein: Die Reisenden, die von den Studierenden befragt worden sind, setzen ganz allgemein auf eine bevorzugte Behandlung am Flughafen. Die Projektpartner des Flughafens zeigten sich beeindruckt von den Ergebnissen und möchten nun mit den Erkenntnissen weiterarbeiten. (nr)