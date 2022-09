THI wächst weiter, auch am Campus in Neuburg

Bei der Technischen Hochschule Ingolstadt werden zum Wintersemester zwölf neue Professoren und zwölf neue Studiengänge an den Start gehen. Auch am Campus Neuburg kommt ein neuer dazu.

An der Technischen Hochschule Ingolstadt (THI) HI stehen die Zeichen weiter auf Wachstum. Zum Wintersemester werden zwölf neue Professorinnen und Professoren sowie zwölf neue Studiengänge an den Start gehen.

An der Fakultät Informatik werden mit dem Bachelor Cybersicherheit und den Masterstudiengängen Business Information Systems Engineering, Cloud Applications und Security Engineering und Künstliche Intelligenz gleich vier neue Studiengänge angeboten. Die Fakultät Maschinenbau erschließt mit dem Bachelor Biomechanik und dem Master Wasserstofftechnologie und -wirtschaft zwei hochaktuelle Studienbereiche. Data Science in Technik und Wirtschaft sowie der Master Design Leadership sind neu an der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen. An der Business School startet der Bachelor Retail Management and Consumer Experience, am Institut für Akademische Weiterbildung (IAW) beginnen außerdem der Bachelor Nachhaltiges Produktionsmanagement und der Master Angewandte Künstliche Intelligenz.

Auch am Campus Neuburg kommt ein neuer Studiengang hinzu: der Bachelor Nachhaltiges Bauingenieurwesen. In der Fakultät Nachhaltige Infrastruktur werden über 100 Erstsemester in drei Studiengängen erwartet. (AZ)