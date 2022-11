Ingolstadt

Theaterpremiere: Dornröschen als kratzbürstiges Kind

Plus Dornröschen war wild und ungestüm - zumindest in einer Theaterinszenierung in Ingolstadt. Die versetzt das Märchen inhaltlich in die Moderne.

Dornröschen war ein schönes Kind, wie wir alle wissen. Dass sie allerdings auch ein sehr cooles, kratzbürstiges und wildes Kind war, das weiß nur, wer sich „Rose mit Dornen“ angeschaut hat. Das Stadttheater Ingolstadt hat für sein diesjähriges Wintermärchen den berühmten Stoff in der vogelwilden Version des Engländers Charles Way ausgewählt, der das sehr junge und sehr begeisterte Publikum bei der Premiere mit seiner höchstpersönlichen Anwesenheit beehrte und beim tobenden Schlussapplaus auf der Bühne stand.

