Zwei Stücke in einem: "Die Möwe" lässt Ingolstädter Publikum ratlos zurück

Das Tschechow-Stück "Die Möwe" kommt auf die Bühne des Ingolstädter Stadttheaters. Das Stück fällt bei der Inszenierung in zwei Teile.

Nachdenklich wollen wir das Gefühl einmal nennen, mit dem man üblicherweise Aufführungen von Tschechow-Stücken verlässt. Die Premiere der Ingolstädter Inszenierung von „Die Möwe“ in der Fassung von Tom Blokdijk (Regie: Eva Lemaire), die einige große Momente hat, verlässt man ratlos. Es mag daran liegen, dass der Abend, gewollt oder nicht, in zwei Teile zerfällt. Man glaubt nach der Pause ein anderes Stück zu sehen. Lemaire hat ihm radikal die Komödie ausgetrieben, was schon mit der Dekonstruktion des Bühnenbilds beginnt: Alles ist plötzlich schwer, tragisch, unabwendbar katastrophal.

Aus dem unterhaltsamen Konversationsstück um Kunst und Kritik, Verliebtheiten und Eifersüchteleien des ersten Teils wird das Drama des gescheiterten Künstlers Kostja Trepljow (Marc Simon Delfs), zerstört zwischen zwei Frauen, seiner übermächtigen Mutter, der Schauspielerin Irina Arkadina (Victoria Voss), und der missverstandenen Geliebten Nina Saretschnaja (Sarah Schulze-Tenberge). Man erkennt beeindruckt, wie heiter das Leben und wie ernst die Kunst sein kann.

"Die Möwe" hat auf der Bühne des Ingolstädter Stadttheaters zwei Gesichter

Das zehnköpfige Ensemble ist fast durchgehend auf der Bühne und gibt, immer etwas ironisch und in teilweise drolligen historisierenden Kostümen, die russische Landgutsgesellschaft auf Zeit. In die Kolportage bricht dennoch gelegentlich die Realität ein, etwa mit der als Transperson angelegten Mischa/Mascha (Sebastian Kremkow), die dabei ist herauszufinden, wer oder was sie ist und wo sie hingehört. Sehr zeitgemäß auch der Disput zwischen den Sehschulen, deren Vertreter hier ihren Auftritt haben: die einen wollen Stücke statt Performances sehen, die anderen wollen Texte produzieren, statt Literatur erschaffen, die einen fordern im Theater Klassiker, die anderen Zeitgenössisches.

Für das Bühnenbild (Ausstattung: Katrin Busching) hatte man die wunderbare Idee einer kreisenden Endlostreppe in der Mitte der Bühne. Schöner kann man die Vergeblichkeit, Unerreichbarkeit und Endlosigkeit nicht ins Bild bringen, die im Künstlertum oder viel mehr noch im Menschsein der handelnden Personen in je eigener Weise eine Rolle spielen. Wenn auch die dramaturgische Notwendigkeit nicht einleuchtet, ist es eine dem Gesamteindruck keinesfalls abträgliche Idee, das Ensemble zu raffiniert arrangierten Playback-Songs der norwegischen Band „Aha“ singen zu lassen. Noch dazu kommt Marc Simon Delfs verblüffend nah an den Stimmklang von Frontman Morten Harket heran. Spannender Nebeneffekt: Man erkennt beeindruckt, wie komplex Popmusik sein kann.

