Karlshuld

vor 17 Min.

Donaumoosvolksfest: Eine Rekord-Wiesn geht zu Ende

Der Festplatz war am Samstag bestens besucht. Die Schausteller freuten sich über die zahlreichen Gäste, die die Fahrgeschäfte nutzten, losten oder ihr Glück beim Schießen versuchten.

Plus Ein Fest der Wetter-Extreme feierten die Karlshulder in den vergangenen Tagen. Am Ende waren so viele Besucher wie noch nie zum Volksfest gekommen.

Von Andrea Hammerl

Das 53. Donaumoosvolksfest ist mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. „Wir hatten mehr Besucher als jemals zuvor“, bilanzierte Festwirtin Michaela Kamper. Trotz Tausender Besucher sei aber alles friedlich verlaufen. Bereits zum Familiennachmittag am Samstag war der Festplatz proppenvoll, am Abend musste erwartungsgemäß schon vor 20 Uhr das Festzelt geschlossen werden. Auch der ökumenische Festgottesdienst am Sonntag war gut besucht. Das Donaumoosvolksfest erwies sich einmal mehr als Magnet, und das ganz besonders für die Jugend.

Das Festzelt in Karlshuld war öfter wegen Überfüllung geschlossen

Während die Band Klostergold am Donnerstagabend nur für ein halbvolles Festzelt gesorgt hatte, hieß es am Freitagabend, als die Partyband Ois Easy das Zelt rockte, erstmals „wegen Überfüllung geschlossen“. Das war gegen 21 Uhr, und für die Band Rotzlöffl am Samstagabend leicht zu toppen. Da musste die Security schon ab 19.30 Uhr immer wieder für 30 Minuten den Zelteinlass aussetzen. Rund 300 Besucher hätten auf dem Festplatz warten müssen, schätzte Georg Lanzl.

