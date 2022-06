Karlshuld

21:48 Uhr

Karlshulder Volksfest eröffnet: Nach zwei Schlägen fließt das Bier

Entspannt stößt Bürgermeister Michael Lederer mit den Ehrengästen an, nachdem er seinen ersten Bieranstich beim heimischen Volksfest, dem 51. Karlshulder Volksfest, mit Bravour absolviert hat. Gerade einmal zwei Schläge brauchte das Gemeindeoberhaupt, bis das Bier spritzte.

Plus Nach drei Jahren Pause öffnet das Karlshulder Volksfest. Bürgermeister Michael Lederer gelingtein mustergültiger Bieranstich – obwohl es sein erster Versuch in diesem Amt ist.

Von Andrea Hammerl

„O‘zapft is“ – der Auftakt zum 51. Karlshulder Volksfest ist geschafft. Ein wenig nervös ist Bürgermeister Michael Lederer vielleicht schon vor seinem ersten Volksfest-Bieranstich gewesen. Grund dazu hatte er jedoch nicht. Einen, nein zwei ordentliche Schläge, nicht einmal ein einziger Spritzer Bier und schon läuft das süffige Festbier aus dem Fass in die Maßkrüge der Prominenz, die schon vor und auf der Bühne darauf wartet. Dem Bürgermeister zur Seite steht neben Georg Lanzl auch der erfahrene Barthelmarkt-Festwirt Burkhard Greiner in Vertretung für Festwirtin Michaela Kemper, die quarantänebedingt zuhause bleiben muss und bedauert, diesen Anstich nach coronabedingt drei Jahren nicht mitzuerleben. „Ich kann doch die Karlshulder nicht alleine lassen“, erzählt sie am Telefon, „deshalb habe ich Burkhard, mit dem wir seit vielen Jahren gut befreundet sind, gebeten, mich zu vertreten“.

