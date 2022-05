Karlshuld

07:00 Uhr

Von Kinderkleidung bis Umstandsmode: Second-Hand-Basar in Karlshuld

Eine große Auswahl an Kinderkleidung, Umstandsmode und vielem mehr wird bei dem Second-Hand-Basar in Karlshuld angeboten.

Das Kindergottesdienstteam der evangelischen Kirchengemeinde in Karlshuld veranstaltet am 7. Mai wieder einen Second-Hand-Basar. Was dabei alles angeboten wird.