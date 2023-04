Dorfladen Klingsmoos: Wie der Stand der Dinge ist und wann er öffnet

Plus Lange haben die Klingsmooser auf ihren Dorfladen gewartet, nun steht die Eröffnung endlich kurz bevor. Welcher Termin anvisiert ist und was für den großen Tag geplant ist.

Einkaufen, ohne dafür endlos lange Strecken zurücklegen zu müssen; danach vielleicht noch eine Tasse Kaffee oder eine kleine Auszeit im schattigen Biergarten genießen – dieses Szenario rückt für die Klingsmooser jetzt tatsächlich immer näher. Die Eröffnung ihres Dorfladens ist nun ab Mitte Juni anvisiert.

Schon ein paar Mal hatte man gehofft, den Moosladen bald eröffnen zu können. Doch dann zog sich alles doch wieder. Etwa, weil die Bewilligung der Leader-Förderung für die Einrichtung noch ausstand. Die ist längst in trockenen Tüchern. Und auch sonst ist die Dorfladencrew große Schritte weiter, als noch vor ein paar Monaten. Ein Beispiel dafür ist die Einrichtung: Die ist zum allergrößten Teil bestellt, geliefert wird sie bis Mitte Mai. "Und dann müssen wir halt noch einrichten", sagt Gesellschafter Reiner Huber.