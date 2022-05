Klingsmoos

vor 16 Min.

Gesellschafterversammlung: Wann der Dorfladen in Klingsmoos öffnet

Plus Das Gebäude in Klingsmoos ist fertig, Logos für Moosladen und -café ebenso. Im Beirat gab es eine personelle Veränderung. Beim Sortiment braucht es eine Entscheidung.

Von Ute De Pascale

Ungebrochen ist das Engagement für den Dorfladen in Klingsmoos, was bei der jüngsten Gesellschafterversammlung einmal mehr deutlich wurde. Losgehen kann es allerdings erst, wenn der Laden eingerichtet ist, was nicht zuletzt von der noch ausstehenden Bewilligung des Leader-Antrags abhängt. Und dann stehen die Klingsmooser noch vor der Qual der Wahl: Bio oder nicht?

