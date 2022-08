Königsmoos

Charmantes Urgestein: Willi Schmid aus Achhäuser feiert 101. Geburtstag

Plus Willibald Schmid aus Achhäuser wird heute 101 Jahre alt. Was zur wichtigsten Tätigkeit des ehemaligen Landwirts geworden ist und was ihn an Politik und Kirche stört.

Von Andrea Hammerl

Charmant wie eh und je, mit seinem typischen verschmitzten Lächeln auf den Lippen, feiert Willibald Schmid aus dem Königsmooser Ortsteil Achhäuser heute seinen 101. Geburtstag – und freut sich auf ein besonderes Geschenk der Oldtimerfreunde Königsmoos, die ihrem Ehrenmitglied für Sonntag eine Kutschfahrt im neu angeschafften Landauer angekündigt haben. Die wird das Urgestein der Königsmooser CSU in vollen Zügen genießen, auch wenn er sich sonst am liebsten in den eigenen vier Wänden aufhält.

