Königsmoos

vor 47 Min.

Enorm gestiegene Preise: Das kosten Bauplätze in Königsmoos

Plus In den vergangenen Jahren ist viel Wohnraum in Königsmoos entstanden – parallel dazu stiegen die Baulandpreise enorm. Wie viel Geld potenzielle Häuslebauer mittlerweile auf den Tisch legen müssen.

Von Ute De Pascale

Von „exorbitant vielen Bauanträgen“ in den vergangenen Jahren spricht der Königsmooser Bürgermeister Heinrich Seißler. Und von gleichfalls enorm gestiegenen Preisen. „Wir haben am freien Markt immer noch viel Bautätigkeit.“ Das werde „mindestens noch ein, zwei Jahre so weitergehen“ – auch, weil durch neue Baugebiete viele Plätze geschaffen wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .