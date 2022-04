Fröhlich-bunter Blickfang: In Königsmoos gibt es wieder einen Osterbrunnen

Plus Der Gartenbauverein hat heuer in Königsmoos wieder einen Osterbrunnen vor dem Rathaus geschmückt. Von den Kindergartenkindern gab es bei der Eröffnung Tanz und Gesang.

Vor drei Jahren hatte Vorsitzende Brigitte Gottschall mit ihrem Team vom Königsmooser Gartenbauverein zuletzt den Osterbrunnen vor dem Rathaus geschmückt. Umso größer ist die Freude bei allen Beteiligten, dass der Brunnen vor dem Rathaus heuer wieder mit grünen Girlanden und fröhlich-bunten Ostereiern einen wunderschönen Blickfang darstellt.