Königsmoos: Der Katholische Frauenbund hat eine neue Vorsitzende

Plus Nach acht Jahren im Amt übergibt Franziska Berger den Vorsitz des Königsmooser Zweigvereinsan Roswitha Rieß – und damit an das jüngste Mitglied im doppelten Sinn.

Führungswechsel beim Katholischen Frauenbund Königsmoos: Franziska Berger (77) aus Ludwigsmoos hat den Vorsitz des Zweigvereins in jüngere Hände gelegt. Neue Vorsitzende ist Roswitha Rieß aus Klingsmoos. Die 55-Jährige ist gleich in doppelter Hinsicht das Küken des Königsmooser Frauenbundes – sowohl nach Lebensalter als auch nach Eintrittsdatum ist sie das jeweils jüngste Mitglied.