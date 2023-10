Reh springt auf Straße: Motorradfahrer verletzt

Bei Kösching sprang ein Reh aus dem hohen Gras auf die Straße. Ein 33-jähriger Motorradfahrer stieß mit dem Tier zusammen und stürzte.

Ein 33-jähriger Pollenfelder fuhr am Sonntag gegen 6.40 Uhr mit seinem Motorrad auf der Kreisstraße in Richtung Kösching. Ungefähr 1,5 Kilometer vor der Ortschaft sprang von links aus dem hohen Gras einer Wiese ein Reh auf die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Reh und dem Motorrad. Hierbei stürzte der Fahrer und verletzte sich leicht, berichtet die Polizei. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 2500 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Kösching war mit 14 Kräften zur Unterstützung und Absicherung vor Ort. (AZ)