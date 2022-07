Überraschungsfest für Wasserverbands-Chef Hans-Peter Kober

Plus Der Geschäftsführer der vier Wasserverbände Donaumoos ist nach 44 Jahren in den Ruhestand gegangen. Seine Abschiedsfeier war heimlich geplant worden.

44 Jahre lang war er Geschäftsführer der vier Wasserverbände Donaumoos I bis IV und diente somit immer vier Herren gleichzeitig. Was Hans-Peter Kober (65) aber mit Bravour und Fingerspitzengefühl meisterte. „Mit seiner ruhigen, freundlichen Art, seinem ausgezeichneten Fachwissen und stets einer Prise Humor hatte er die Zügel immer fest in der Hand und nahm sehr oft Spannung heraus aus manch brisantem Gespräch mit Behörden, Angestellten oder Mitgliedern“, bescheinigte ihm Gerhard Edler, Vorsitzender des größten Wasserverbandes III, und somit Sprecher der vier Verbände.