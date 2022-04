Donaumoos und Flutpolder Riedensheim bestimmen BBV-Gebietsversammlung

Die Wiedervernässung des Donaumooses und der Flutpolder in Riedensheim dominieren die BBV-Kreisversammlung. Ein humorvoller Vortrag klärt über die richtige Ernährung auf.

„Heute ist unsere letzte gemeinsame Kreisversammlung. Wir geben nämlich bei den anstehenden Wahlen unsere Ämter ab“, verkündeten Kreisobmann Ludwig Bayer und Kreisbäuerin Regina Plöckl zu Beginn der Arbeitstagung des BBV-Kreisverbands im Baderwirt in Langenmosen. Sie freuten sich, dass sich dazu viele Ortsobmänner und Ortsbäuerinnen und ihre Stellvertreter Zeit genommen hatten. Sie seien froh, dass man sich nach dieser schwierigen Zeit wieder sehen könne, waren sich Bayer und Plöckl einig – und als Beitrag zur guten Stimmung stand ein humorvoller Beitrag auf der Agenda.

Karl Schwanner, Qigong-Lehrer aus Bruckberg bei Landshut, verstand es gleichzeitig, bei seinem Thema „Qigong auf Bairisch“ auch viele Informationen rund um die Gesundheit zu vermitteln. „Qi-gong bedeutet, sich selbst zu kultivieren – und zwar dauerhaft, solange man lebt“, lautete die Übersetzung des Redners, der bei chinesischen Großmeistern die Lehre der antiken chinesischen Medizin studierte. Dazu gehören fünf große Grundpfeiler: Ernährung, Bewegung, Glaube, Meditation und Faulenzen. „Achte auf deine Ernährung. Sei dein eigener Arzt und mache alles, was du isst und trinkst zum Heilnahrungsmittel“, so Schwanner, der empfahl, nichts zu übertreiben, denn die Menge mache das Gift. Dagegen riet er von Nahrungsergänzungsmitteln ab, denn bei ausgewogener Ernährung nimmt sich der Körper alles, was er braucht. „Überhaupt hatten unsere Omas viele Heilrezepte parat und wussten ganz genau, was uns guttut“, erklärte der Referent und wies darauf hin, dass diese in vielen Fällen nahezu mit den chinesischen Grundsätzen übereinstimmen.

BBV-Kreisversammlung: Donaumoos und Flutpolder Riedensheim sind Hauptthemen

„Vergessen Sie nicht, jeden Tag etwas für die Gesundheit und die Lebenskraft zu tun“, fasste Schwanner zusammen. „Bewegung ist richtig, aber nicht übertreiben“, fuhr der Referent fort und empfahl sowohl bei körperlicher Arbeit als auch Büroarbeit ausgleichende Bewegungen.

In ihrem Grußwort übermittelte Landwirtschaftsdirektorin Petra Praum vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ingolstadt-Pfaffenhofen aktuelle Informationen und machte auf eine Reihe von Veranstaltungen zum Thema Pflanzenschutzmittel-Reduktion aufmerksam. Kreisobmann Ludwig Bayer berichtete, dass mit dem Flutpolder in Riedensheim der erste an der Donau fertig ist. Bei der ökologischen Flutung werden nach seiner Auskunft insgesamt 120 Hektar – vor allem Auwald, aber auch landwirtschaftliche Fläche – geflutet. „Insgesamt gehen rund 30 Hektar landwirtschaftliche Fläche durch Bauwerke, Ausgleichsfläche und ökologische Flutungen dauerhaft verloren“, sagte er.

Zweites großes Thema der Versammlung war die Wiedervernässung des Donaumooses (wir berichteten). „Die Sorge der Landwirte ist sehr groß. Sie befürchten, dass sie in ihren Existenzen stark gefährdet sind“, so Bayer. Durch die Anhebung des Grundwasserspiegels sei eine andere landwirtschaftliche Nutzung unausweichlich. „Sowohl andere Kulturen als auch andere Methoden“, fügte er hinzu. Bayers Forderungen: Die Flächen sollen in Bauernhand bleiben, in erster Linie Flächen der öffentlichen Hand verwendet werden und gegebenenfalls müsse der Deckungsbeitragsverlust langfristig ausgeglichen werden.

Neuburg-Schrobenhausen: BBV-Kreisversammlung in Langenmosen wieder in Präsenz

„In den letzten Monaten fielen erneut alle Präsenzveranstaltungen aus und dafür wurden etliche Online-Veranstaltungen abgehalten. Insgesamt aber kamen weniger Aktivitäten zusammen“, lautete das Fazit von Kreisbäuerin Regina Plöckl. Sie hoffte, dass sich die Situation ändert und kündigte eine Tagesfahrt zum Staudengarten in Freising und einem Gemüsebaubetrieb in Eitting sowie den Landfrauentag, der voraussichtlich am 2. Juli stattfindet, an.

Die Palette an Themen von BBV- Geschäftsführerin Erika Meyer erstreckte sich schließlich von Roten Gebieten über neue Grundsteuer bis hin zu Versorgungssicherheit vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs.