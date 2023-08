Leidling

17:00 Uhr

Selbstportrait auf alten Türen: Laura Sauerbrey zeigt erste eigene Ausstellung

Plus Die Neuburger Künstlerin Laura Sauerbrey zeigt in Leidling ihre erste eigene Ausstellung. Die Werke entstehen "aus dem Gefühl".

Von Andrea Hammerl

Drei Blumenmotive und elf Porträts einer jungen Frau in unterschiedlichen Stimmungen zeigt die Neuburger Künstlerin Laura Sauerbrey in ihrer Ausstellung „Bohème Abstract“ im Kunsthof in Leidling. Zur Vernissage sind etwa drei Dutzend Besucher gekommen, die die 27-Jährige in teils lebhafte Diskussionen verwickeln.

Zwei der Porträts, die mit gedeckten Acryl oder Gouache-Farben auf verschiedene Holzunterlagen – Massivholz, Pressspan, Spanplatten, teilweise auch alte Türen – gemalt sind, hat Laura Sauerbrey explizit als Selbstporträts ausgewiesen. Die meisten Betrachter meinen sie jedoch in jedem Bild zu erkennen. Was sie mit einem Lächeln quittiert. „Ich freue mich immer zu hören, was andere in meinen Bildern sehen“, sagt sie, „ich sehe mich selbst nicht darin“. Lediglich die als solche gekennzeichneten Selbstbildnisse seien bewusst entstanden, ansonsten male sie „von innen heraus, aus dem Gefühl“.

