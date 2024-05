Schafe, Lämmer und Ziegen ziehen beim Lammauftrieb durch Mörnsheim

Am Pfingstwochenende steht Mörnsheim ganz im Zeichen der Schafe. Beim Altmühltaler Lammauftrieb werden zahlreiche Tiere auf die Sommerweide getrieben.

Ein sehenswertes Ereignis ist der Altmühltaler Lammauftrieb mit Schäfer- und Naturwarenmarkt in Mörnsheim, den die Marktgemeinde am Pfingstwochenende veranstaltet. Schon traditionell und mittlerweile bereits zum 20. Mal wird die große Herde von Schafen, Lämmern, vor allem neu geborene, sowie ein großer Anteil an Ziegen über die Gailachbrücke durch das mittelalterliche Markttor am Kastenhof auf den Rathausplatz und durch die engen Gassen des Marktes auf die Sommerweide getrieben.

Am Samstag, 18. Mai, wird bayerisches Musikkabarett mit „Vogelmayer“ geboten. Er tritt um 20 Uhr im Haus des Gastes auf. Einlass ist ab 19 Uhr, Karten gibt es zum Preis von 18 Euro in der Gemeindeverwaltung in Mörnsheim oder an der Abendkasse.

Lamm-Königin heißt in Mörnsheim die Gäste willkommen

Die offizielle Eröffnung am Sonntag, 19. Mai, findet um 14 Uhr mit der Begrüßung durch den Ersten Bürgermeister Richard Mittl statt. Bayerns Staatsminister für Europaangelegenheiten Eric Beißwenger, der als Schirmherr gewonnen wurde, eröffnet den Lammauftrieb. Die neue „Altmühltaler Lamm“-Königin Annemarie Mack wird neben Landrat Alexander Anetsberger die Gäste willkommen heißen.

Gegen 15 Uhr wird Schäfer Sascha Gäbler seine große Herde von Schafen, Lämmern und Ziegen durch das Markttor und den Ort führen. Bereits ab 11 Uhr nimmt der erweiterte umfangreiche Schäfer- und Handwerkermarkt seinen Betrieb auf und örtliche Vereine und Gastronomen bieten Kulinarisches vom „Altmühltaler Lamm“ an. Nach dem Auftrieb findeen eine geführte Wanderung „Hoch über Mörnsheim“ und eine Vorführung der Schafschur um 16 Uhr am Rathausplatz statt.

Schäfer- und Handwerkermarkt in Mörnsheim

Der Pfingstmontag beginnt um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst in der Wallfahrtskirche "Maria-End" in Altendorf. Danach erscheint die große Schafherde samt Schäfer am Trockenrasen bei der Wallfahrtskirche und erhält den kirchlichen Segen. Anschließend wird um 11 Uhr der Schäfer- und Handwerkermarkt eröffnet, ab 14 Uhr unterhält die Schernfelder Bläsergruppe „Stoizwicker“. Zeitgleich wird um 14 Uhr die Herde an Schafen, Lämmern und Ziegen durch den Markt ziehen. Um 15.30 Uhr wird erneut eine geführte Wanderung angeboten. Danach ist gegen 16 Uhr wie­der für ein ausgewähltes Lamm „Friseurtermin“ angesagt. Der Schäfermarkt bietet neben der Vorführung von al­tem Handwerk und dem Feilbieten von Schafwoll- und Kunstprodukten sowie Schaf- und Ziegenkäse auch ein reichhaltiges Kinderprogramm mit vielen Aktionen von mehreren Vereinen und Verbänden. Infos und ausführliches Programm sind unter www.moernsheim.de. zu finden. (AZ)