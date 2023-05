"Musst gehen": Sybille Dusse aus Neuburg fliegt bei Bauer sucht Frau raus

Sybille Dusse aus Neuburg bekommt bei Bauer sucht Frau International einen Korb. Ihr argentinischer Winzer Ezequiel fühlt sich mehr zur jüngeren Lisa hingezogen.

Das Abenteuer " Bauer sucht Frau International" ist für Sybille Dusse aus Neuburg beendet. In der aktuellen Folge der RTL-Kuppelshow, die am Montagabend ausgestrahlt wurde, gibt ihr Winzer Ezequiel einen Korb. "Sybille, du musst gehen", macht der 41-jährige Argentinier deutlich. Dusse muss die Sendung damit verlassen und das Feld ihrer 31-jährigen Konkurrentin Lisa Klemp überlassen.

Bauer sucht Frau International: Ezequiel gibt Sybille einen Korb

Dabei beginnt die aktuelle Folge für die Neuburgerin vielversprechend. Morgens treffen sich Sybille und Ezequiel in der Küche und kommen ins Gespräch. "Er gefällt mir sehr gut", sagt die medizinische Fachangestellte über ihren Winzer. So gut, dass sie sich sogar vorstellen könne, ein gemeinsames Leben in Argentinien aufzubauen. Auch Ezequiel hat in ihrer Anwesenheit ein gutes Gefühl. "Wir kennen uns erst seit einem Tag. Aber sie fühlt sich schon an wie eine Freundin."

Doch da gibt es noch Konkurrentin Lisa. Mit ihr alleine möchte der 41-Jährige Zeit verbringen. Beim gemeinsamen Arbeiten auf dem Weinfeld lernen sich die beiden besser kennen. Lisa Klemp, die bereits Teilnehmerin der Nackt-Datingshow "Adam sucht Eva" war, sei "stark, fröhlich und witzig", schwärmt Ezequiel. "Das mag ich." Die 31-Jährige offenbart ein persönliches Geheimnis. Mit vier Jahren sei bei ihr Leukämie diagnostiziert worden. Seitdem lebe sie jeden Tag, als wäre es ihr letzter. "Das hat mich sehr bewegt", gesteht der Weinbauer.

Werden Ezequiel und Lisa bei Bauer sucht International ein Paar?

Kurz darauf muss er sich für eine der beiden Kandidatinnen entscheiden. Mit Sybille verbinden ihn viele Gemeinsamkeiten, etwa die Musik, sagt er. Sie selbst würde "gerne noch bleiben wollen". Doch nach einem kräftigen Schluck aus dem Weinglas schickt Ezequiel die Neuburgerin nach Hause - zu ihrer Überraschung. "Ich hätte gedacht, dass er mich weiterhin kennenlernen will", zeigt Sybille Dusse ihre Enttäuschung. Doch Ezequiel habe bei der Entscheidung gegen sie und für Lisa Klemp ein gutes Gefühl. "Ich bin bereit, mich zu verlieben."

Nachdem Sybille den Hof verlassen hat, kommen sich Ezequiel und Lisa schnell näher. Erst arbeiten sie gemeinsam im Garten, dann laufen sie eng umschlungen, als ein Paar, in ein nahegelegenes Dorf, wo die 31-Jährige Kleidung kauft. "Wir haben diese Art von Chemie", betont Ezequiel. (ands)

