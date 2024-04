Neuburg

12:00 Uhr

100.000 Verträge als Notar besiegelt: Udo Leitenstern feierte seinen 80.

Plus Udo Leitenstern beurkundete als Notar viele Verträge im Raum Neuburg. Jetzt feierte er 80. Geburtstag. Noch immer übernimmt er Ehrenämter und hilft in der Kirche aus.

Von Winfried Rein

Er hat ungefähr 100.000 Verträge besiedelt. Jetzt ist Notar Udo Leitenstern 80 Jahre alt geworden und hat auch sein Amt als Stellvertreter aufgegeben.

„Die Stadt war ein guter Kunde von Ihnen“, resümierte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beim Gratulationsbesuch in Neuburg-Ried. Im Eybhaus gab es etliche Grundstückskäufe und andere Transfers zu beurkunden, mittlerweile sind es weniger geworden. Das Notariat hatte 2022 die Obere Stadt verlassen und ist in einen Neubau an der Augsburger Straße in Feldkirchen gezogen. Dort arbeiten die Notare Bastian Grimm und Christian Fackelmann.

