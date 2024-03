Neuburg

19-Jähriger schlägt Mithäftling in der JVA mit dem Kopf an die Wand

Plus Das Jugendschöffengericht verurteilt einen 19-Jährigen zu zwei Jahren und elf Monaten Jugendstrafe. Der JVA-Beamter, der eingegriffen hatte, ist seitdem arbeitsunfähig.

Von Winfried Rein

Bei einem Streit in der JVA Neuburg-Herrenwörth sind sich zwei junge Gefangene heftig in die Haare geraten. Ein 19-Jähriger nahm einen Jüngeren in den Schwitzkasten und schlug seinen Kopf derart an die Wand, „dass man den Wumms noch im nächsten Zimmer hören konnte“, so ein JVA-Beamter vor Gericht. Jetzt verurteilte das Schöffengericht Neuburg den Beschuldigten zu zwei Jahren und elf Monaten Einheitsjugendstrafe.

Der 17-jährige Geschädigte gab im Zeugenstand schnell zu, dass er den Angeklagten provoziert hatte. In einer Gruppe von fünf Gefangenen war die Auseinandersetzung eskaliert. Ein 60-jähriger Justizbeamter hatte den Vorfall vom Aufsichtsraum aus beobachtet und dann rasch eingegriffen. „Ich war entsetzt“, schilderte der Beamte den Vorfall im Gericht.

