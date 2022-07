70 Musikanten bei Schülerkonzert in Neuburg auf der Bühne

Die Maria-Ward-Schule Neuburg veranstaltet im Neuburger Kongregationssaal das Jahresabschlusskonzert.

Die Schulband „Sound of Mary“, der Jugendchor und das Schulorchester der Maria-Ward-Realschule machten ihre Sache wieder einmal richtig gut. Die rund 350 Gäste kamen im Kongregationssaal Neuburg in den Genuss der musikalischen Vielfalt und Qualität der rund 70 Musikanten. Zum Jahresabschlusskonzert zeigten die Sänger und Instrumentalisten, was sie gelernt haben und präsentierten musikalische Kostproben.

Hinter den Musiklehrern Fabian Mnich und Christoph Hoffmann lagen neben anstrengender Proben auch intensive Tage in der Jugendherberge Burg Wernfels. „Dort wurde geübt, an den Liedern gefeilt und eine CD aufgenommen“, berichtete Hoffmann. Das Konzert startete mit dem „Ex’s and Oh’s“ von Elle King, den die Schulband „Sound of Mary“ meisterte. Für besondere Atmosphäre sorgte der Song „Apologize“ von One Republic, der laut Hoffmann innerhalb weniger Tage einstudiert war. Die Ballade „Demons“ von den Imagine Dragons trug der Jugendchor mit Einfühlungsvermögen vor. Wunderschön und romantisch auch „Flashlight“ von Jessie J.

Neuburger Realschüler überzeugen bei Abschlusskonzert

Nach der Pause ging es mit dem Schulorchester und Dirigent Fabian Mnich weiter, die mit einem Star-Wars-Medley den dritten Teil einleiteten. Ebenfalls perfekt inszeniert spielte die Band „Wellerman“, einem Walfängerlied aus Neuseeland. Von einigen seiner Orchestermitglieder verabschiedete sich Mnich schweren Herzens, die nach bestandener Abschlussprüfung die Realschule nun leider verlassen.

Den krönenden Abschluss bildete der Song „Again“, der von Musiklehrer Fabian Mnich während der Corona-Zeit komponiert wurde und den alle Gruppen gemeinsam vortrugen. Mnich freute sich, „dass nun endlich wieder zusammen musiziert werden kann“. Mit reichlich und lange anhaltendem Applaus bedankte sich das Publikum für das fast zwei Stunden dauernde musikalische Erlebnis.