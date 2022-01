Ab sofort: Anmeldungen in Neuburg für das neue Kindergartenjahr

Die Stadt Neuburg nimmt ab sofort Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr entgegen. Das müssen Interessenten wissen.

Ab sofort nimmt die Stadt Neuburg Anmeldungen für ihre fünf städtischen Einrichtungen im Kindergartenjahr 2022/2023 entgegen. Konkret geht es um die Kindergärten Sonnenhügel in Neuburg-West, die in den Stadtteilen Bittenbrunn und Heinrichsheim sowie den Brändström- und den Kindergarten in der Franziskaner Straße.

Wie es in einer Mitteilung heißt, erfolgt die Anmeldung über das Online-Portal „Kita-Planer Stadt Neuburg“, das auf www.neuburg-donau.de im Bereich Service zu finden ist. Eine Anmeldung in Papierform entfällt, bereits gestellte Anträge müssen nicht erneuert werden.

Als Meldefrist ist Freitag, 18. Februar, vorgegeben. Das zuständige Ordnungsamt weist ausdrücklich darauf hin, dass Vormerkungen für einen Gruppenwechsel innerhalb einer städtischen Einrichtung ebenfalls bis zum genannten Stichtag erfolgen müssen, jedoch nicht über das Online-Portal möglich sind.

Formulare für einen Gruppenwechsel innerhalb eines städtischen Kindergartens gibt es bei den Kindergärten. Ferner können diese Formulare wegen der Corona-Situation bei der Stadtverwaltung telefonisch oder per E-Mail angefordert werden. Das zuständige Sachgebiet ist jeweils zu den öffentlichen Sprechzeiten erreichbar. (nr)

Kontakt Die Kontaktmöglichkeiten sind folgende: Telefon 08431/55-337 oder E-Mail k.reiter@neuburg-donau.de, Telefon 08431/55-328 oder E-Mail h.gomez@neuburg-donau.de.