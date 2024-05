Abgeschlossenes E-Bike in Neuburg vom Fahrradständer geklaut

Erneut wurde in Neuburg ein Rad geklaut. Diesmal bedienten sich die Diebe an einem angeschlossenen E-Bike im Ostend.

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist in der Breslauer Straße ein lila-violettes Pedelec der Marke Hercules im Wert von 330 Euro entwendet worden. Das meldet die Polizei Neuburg. Das Fahrrad war dort an den Fahrradständern eines Wohnanwesens abgestellt. Montagfrüh wurde dort nur noch der Vorderreifen und das durchschnittene Schloss aufgefunden. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)

