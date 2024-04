Neuburg

vor 34 Min.

Affäre um Neuburger Ehrenbürger Paul Winter: Maria-Ward-Schule prescht vor

In der Maria-Ward-Schule in Neuburg gibt es ab sofort kein „Paul-Winter-Zimmer“ mehr. Am Montag hängten Direktorin Petra Schiele (rechts) und die Schulsprecherinnen Katja Hecht (Mitte) und Sophie Wenger das Schild ab.

Plus In der Diskussion um den Neuburger Ehrenbürger Paul Winter setzen Schülerinnen der Maria-Ward-Schule ein Zeichen. Ihr Klassenraum soll nicht mehr „Paul-Winter-Zimmer“ heißen.

Von Reinhard Köchl

Die Maria-Ward-Realschule prescht in der Affäre um den Neuburger Ehrenbürger Paul Winter vor. Während Stadt und Landkreis die wissenschaftlichen Erkenntnisse des früheren Kreisheimatpflegers Manfred Veit über die NS-Vergangenheit zur Prüfung an das Kultusministerium weitergeleitet haben und Oberbürgermeister Bernhard Gmehling vor weiteren Schritten erst ein „unabhängiges Gutachten eines Berufshistorikers“ einholen will, hat die Klasse 10a zusammen mit ihrer Direktorin Petra Schiele sowie Deutsch- und Geschichtslehrerin Martina Brock am Montagmittag schon einmal Taten folgen lassen. In einem einstimmigen Votum entschieden die 30 Schülerinnen, dass ihr Klassenraum mit sofortiger Wirkung nicht mehr „Paul-Winter-Zimmer“ heißen soll.

Schiele und die Schulsprecherinnen Katja Hecht und Sophie Wenger hängten unmittelbar nach der Abstimmung sowie einer Doppelstunde zum Thema „Paul Winter“ mit den beiden Winter-Forschern Manfred Veit und Barbara Zeitelhack das Namensschild des Zimmers ab. Über einen neuen Namen sollen sich die Mädchen nun in den kommenden Wochen Gedanken machen, forderte Schiele. Die Arbeit von Veit sei „erschütternd“ gewesen, betonte sie, vor allem, weil diese nahezu lückenlos alle Details der Tätigkeit von Paul Winter als rechte Hand des zum Tod verurteilten Kriegsverbrechers Wilhelm Keitel mit Quellenangaben aufzeige. Die Schulleiterin hatte das Dokument des promovierten Historikers bereits im November erhalten – ebenso wie die Stadt Neuburg, der Landkreis und die Paul-Winter-Realschule. Dass nun die Maria-Ward-Realschule als Erste reagiert, wollte die Direktorin nicht kommentieren. „Die 10a war auf jeden Fall sehr empört darüber, wie die neuen Erkenntnisse über eine Person, die in Neuburg eine herausgehobene Position einnimmt, behandelt werden. Deswegen haben wir uns zu dieser Unterrichtsstunde und der Abstimmung über das Paul-Winter-Zimmer entschlossen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen