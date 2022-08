Am Samstag heißt es in Neuburg: Ab in die Donau!

Am Wochenende findet wieder das Sommer-Donauschwimmen statt. Es gibt viele Preise zu gewinnen und im Anschluss eine Schaumparty.

Am kommenden Samstag, 6. August, findet endlich wieder das Sommer-Donauschwimmen statt. Hier heißt es: auf die Julius-Enten, fertig, los! Ab 14 Uhr ist Treffpunkt am Donau-Ruderclub, bevor die Shuttlebusse alle Schwimmlustigen zum Brandlbad bringen. Einstieg ist wie in den vergangenen Jahren um 15 Uhr. Es ist gewünscht, eigene Badeutensilien mitzubringen, um den Badespaß perfekt zu machen, schreibt das Stadtmarketing in einer Mitteilung. Egal, ob Luftmatratze, Schwimmreifen, Badeinsel oder Schwimmnudel – alles ist erlaubt.

Egal, ob Schwimmreifen oder -nudel: Beim Donauschwimmen in Neuburg ist alles erlaubt

An der Donaubrücke, die die Schwimmer kurz vor dem Ziel passieren, warten dann wieder hunderte nummerierte Badeentchen, in diesem Jahr in dunkelgrün mit der Jahreszahl 2020, auf ihren Sturz ins kühle Nass. Aufgrund der coronabedingten Absage vor zwei Jahren, kommen die Entchen heuer endlich zum Einsatz. Hier gilt es, möglichst eine Ente zu ergattern, um die Chance zu erhöhen, einen der vielen Preise zu gewinnen. Als Hauptpreis gibt es ein Stand-Up-Paddle im Wert von 500 Euro. Die Verlosung findet im Laufe der darauffolgenden Woche statt. Die Gewinnnummern werden in der Zeitung und im Internet bekannt gegeben. Die Gewinnerinnen und Gewinner dürfen ihre Preise dann im Stadtmarketing-Büro entgegennehmen. Anschließend an das Sommer-Donauschwimmen findet im Biergarten des Bootshauses eine Schaumparty statt. Für die Teilnahme ist keine Anmeldung erforderlich, sie ist kostenfrei, erfolgt aber auf eigene Gefahr. Auch dieses Jahr wird es danach keinen Stadtlauf geben. (AZ)