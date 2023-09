Am Schwalbanger wird eine neue Kinderkrippe entstehen

70 Kinder stehen derzeit auf der Warteliste der Stadt Neuburg für einen Kindergarten- oder Krippenplatz. Für die Eltern gibt es jetzt eine gute Nachricht: eine neue Einrichtung macht auf.

Am Schwalbanger wird in Neuburg eine neue Kinderkrippe entstehen. Betreiber wird die Stiftung St. Simpert. Insgesamt sollen dort 36 Kinder im Alter zwischen 0 und drei Jahren betreut werden können. Es sind drei Gruppen vorgesehen. Die Stadt begrüßt das Vorhaben und hat den Weg dafür freigemacht.

70 Kinder stehen derzeit auf der Warteliste der Stadt Neuburg für einen Platz im Kindergarten oder in einer Kinderkrippe. Angesichts steigender Geburtenzahlen und Familien, die nach Neuburg ziehen, wird der Druck neue Betreuung zu schaffen weiter steigen. Da kommt das Vorhaben der Stiftung wie gerufen.

36 neue Krippenplätze entstehen in Neuburg

Die Krippe soll im ersten Stock des neuen Familienzentrums am Schwalbanger einziehen. Träger ist die Diözese Augsburg, gebaut wird es vom Ulrichswerk. Die Krippe kostet gut 2,6 Millionen Euro und wird von der bayerischen Staatsregierung mit geschätz einer Million gefördert.

In Neuburg sind weiter Krippenplätze geplant, doch Eltern brauchen weiter Geduld, bis diese umgesetzt sind. Im Längenmühlweg mietet die Stadt Räume für 24 Kinder an, ein Träger wird noch gesucht. Am Donauwörther Berg wird eine Kita für rund 100 Kinder für über vier Millionen Euro gebaut, doch gleichzeitig schließt die Forscherkiste beim BRK. Im Neubaugebiet am Heckenweg wird Bayernheim ebenfalls eine Kita bauen. (fene)

