Neuburg

vor 19 Min.

Ansteckender Gute-Laune-Sound im Neuburger Jazzkeller

Plus Der Auftritt des Salonorchesters Cassablanka im Neuburg Jazzclub zaubert den Besuchern sofort ein Lächeln aufs Gesicht – und die Fußspitzen fangen an zu zucken.

Von Annemarie Meilinger

Am Anfang klingt das Salonorchester Cassablanka wie immer: schwungvolle Bläser, rhythmisch aufgeladen, an der Klarinette der Chef und Gründer des Ensembles, Alexander Großnick. Sofort steckt der Gute-Laune-Sound an und zaubert den Besuchern im voll besetzten Jazzclub ein Lächeln auf das Gesicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

