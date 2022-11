Appell zum Volkstrauertag: Krieg in der Ukraine „sofort beenden“

Der russische Angriff bestimmte am Sonntag den Volkstrauertag in Neuburg. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ruft zum Einsatz für die Demokratie auf.

Der Ukrainekrieg war heuer beim Volkstrauertag ein zentrales Thema. Er verurteile den russischen Angriffskrieg aufs Schärfste, sagte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, und bat gleichzeitig um anhaltende Unterstützung für die Flüchtlinge.

Gmehling bezeichnete es als „oberstes Ziel, die Gewaltanwendung und die Vernichtung von Menschenleben und Natur in der Ukraine so schnell wie möglich zu beenden.“ Einen militärischen Sieg gegen Russland sieht er dabei nicht als unabdingbare Voraussetzung an. Auch wenn die Schuld und Verantwortung eindeutig beim russischen Präsidenten liege, so der OB, „müsste man meiner Meinung nach stärker und schneller nach Verhandlungslösungen und Gesprächen suchen.“ Ein Krieg kenne letztlich nur Verlierer.

Volkstrauertag erinnert auch an die Gefallenen aus dem Raum Neuburg

Bundeswehr, VdK, BRK, Feuerwehren, Polizei, Donautaler und die Pfadfinder begleiteten am Sonntag das zentrale Gedenken im alten Friedhof an der Franziskanerstraße. Landrat Peter von der Grünau, Kommodore Gordon Schnitger, VdK-Kreisvorsitzender Bernhard Peterke, Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber und OB Gmehling verneigten sich vor den Kränzen. Die Neuburger Stadtkapelle intonierte die Hymnen und Hauptmann Lars Seyfert sprach das Totengedenken. Der evangelische Pfarrer Gunther Wiendl sprach ein Friedensgebet. Es sei notwendiger denn je, die „Friedensdividende“ könnte aufgebraucht sein.

Der Volkstrauertag erinnere an die gefallenen und vermissten Soldaten der beiden Weltkriege, an die „unvorstellbare Zahl von 60 Millionen Toten und an die Leidtragenden von Terror und Gewalt in heutigen Tagen. Die Erinnerungskultur müsse lebendig bleiben, so OB Bernhard Gmehling. Trauern gelinge nur, wenn man sich der schmerzhaften Erinnerung stelle. „Der Volkstrauertag ruft uns gleichzeitig zum Einsatz für die demokratische Gesellschaft und gegen Hass und Unfrieden auf.“

In den Neuburger Stadtteilen übernehmen Ortssprecher das Totengedenken

Er zitierte ein anrührendes Gedicht der Russin Julia Drunina, die als junge Frau den Zweiten Weltkrieg überlebt hatte. Ihre Aufzeichnungen machten die extremen Auswirkungen des Krieges auf die Menschen deutlich. „Es ist fast unvorstellbar, mit welcher Brutalität die jeweiligen Kriegstreiber Anwohner, Landschaft, Umwelt und Kulturgüter vernichten.“

In den Stadtteilen übernahmen neben den Geistlichen die jeweiligen Mandatsinhaberinnen und -inhaber das Totengedenken: in Bergen Ortssprecher Norbert Stark, in Joshofen Ortssprecher Hubert Daubmeier, in Ried Ortssprecherin Anita Geier, in Bittenbrunn OB Bernhard Gmehling, in Sehensand kommenden Sonntag Stadtrat Otto Heckl, in Marienheim Ortssprecherin Hilde Weis, in Zell Stadtrat Roland Habermeier und in Bruck Stadtrat Florian Herold und Ortssprecherin Alexandra Plenk.

„Aus einer Welt der Unruhen und Gewalt heraus eine frohe Botschaft zu finden, ist schwer“, sagte Pfarrer Dominic Leutgäb in seinen Predigten. Wenn man aber mit Jesus Christus den Blick über die diesseitige Welt hinaus wende, dann gebe es viel Hoffnung und Zuversicht. Dafür stehe auch der heilige Martin, der seine Offizierslaufbahn aufgegeben, die Kriegsteilnahme verweigert und sein Leben den Armen und Schwachen gewidmet habe.