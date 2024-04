Artenschutz und Biodiversität: Die Stadt Neuburg ist reich an Bio-Wald

Plus Der Stadtwald bringt Neuburg 45.000 Euro Jahresgewinn. Das Zeller „Untereichet“ sehen Fachleute als „Schmuckstück des Artenreichtums“. Die Kampfmittelräumung kostet Millionen.

Der Neuburger Stadtwald bei Zell ist laut Stadt mittlerweile komplett „entmunitioniert“, der benachbarte Rechtlerwald noch nicht ganz. Die Bergung der Granaten und Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg hat der Stadt viel Geld gekostet. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds müsse für den gesamten Brucker Forst sogar mit sechs Millionen Euro Kosten rechnen, so Forstdirektor Peter Birkholz.

Der gebürtige Neuburger aus Ried führte jetzt Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, einige Stadträte und Mitarbeiter der Verwaltung durch den Forst „Untereichet“ zwischen Zeller Kreuzung und Schimmerweiher. Es war die routinemäßige zweijährige Stadtwaldbegehung und gleichzeitig der Abschied des Forstdirektors. Peter Birkholz geht in den nächsten Tagen in den Ruhestand.