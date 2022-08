Neuburg

vor 17 Min.

Ausbildungsserie der NR: Diesmal erzählt der Bestatter

Plus Bestatterinnen und Bestatter arbeiten ganz nah am Tod. Sie müssen aber vor allem auch mit den Hinterbliebenen umgehen können. Was die Lehrlinge in der Ausbildung mitnehmen.

Von David Fuchs

Im September beginnt für alle Auszubildenden das neue Lehrjahr. Doch viele Betriebe finden oft kaum noch Bewerberinnen und Bewerber für ihre Lehrstellen. Die Neuburger Rundschau stellt im Rahmen einer Serie einige Berufe vor. Heute: der Bestatter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .