Ausstellung umfasst Künstlerleben von Ute Patel-Mißfeldt

Die Neuburger Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt lädt zu einer ganz persönlichen Ausstellung in die Turmgalerie von Schloss Grünau.

Es ist eine besondere kleine Ausstellung, die noch bis zu diesem Wochenende in der Turmgalerie von Schloss Grünau in Neuburg zu sehen ist. Einerseits ist es ein exklusiver Kunst- und Antiquitätenmarkt, andererseits ein Streifzug durch die verschiedenen Phasen schöpferischen Schaffens der Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt.

Zu sehen sind in erster Linie Werke der Künstlerin aus allen Perioden und über die Genregrenzen hinweg, darunter filigrane Papierfiguren, Porzellandesign und Schmuck. Natürlich gibt es auch Stücke ihrer weltbekannten Seidenmalerei zu bestaunen, die teils unter Nutzung revolutionärer, von ihr selbst entwickelter Techniken entstanden sind. Auch neuere Werke sind zu sehen, insbesondere Gemälde mit Pastellkreide gemalt, eine anspruchsvolle Technik, die sie sich erst kürzlich angeeignet hat. Alle ihre Werke sind Einzelstücke, auch wenn sie oft gebeten wird auf Bestellung zu arbeiten. „Jede Phase ist irgendwann vorbei, dann ziehe ich weiter. Die Seele hat nur das originale erste Bild, dann muss ich weiterziehen und etwas anderes machen“, beschreibt Patel-Mißfeldt ihre künstlerische Arbeit.

Ausstellung in Schloss Grünau zeigt Künstlerleben von Ute Patel-Mißfeldt

Beeindruckend sind jedoch nicht nur die Stücke der Künstlerin selbst, sondern auch die Sammlung an Antiquitäten von Schmuck, über Möbel hin zu altem Porzellan, die in dem romantischen Raum der Turmgalerie ausgestellt sind. Dazu zählt ein über hundert Jahre alter Möbelbezug in einem klassisch-floralen Jugendstilmuster von Designer William Morris, ein Sofa aus der Biedermeierzeit und ein über sechs Meter langer handgeknüpfter Teppich, in einsamer Arbeit über sechs Jahre hinweg gefertigt.

Ute Patel-Mißfeldt Ute Patel-Mißfeldt mit Ausstellung in der Turmgalerie Foto: Florian Lang

Ute Patel-Mißfeldt hat die Turmgalerie in eine kleine Schatzkammer verwandelt, und nicht nur für Kunstsammler und Antiquitätenliebhaber dürfte sich der kurze, aber faszinierende Rundgang bei der ebenso faszinierenden Gastgeberin lohnen. Am kommenden Wochenende haben Interessierte noch die Möglichkeit dazu, am 17. Dezember von 15 bis 19 Uhr und am 18. Dezember von 11 bis 19 Uhr in der Turmgalerie von Schloss Grünau.

Die Besucher können außerdem Bilder, Bücher (unter anderem die Neuerscheinung des Kinderbuchs "6 + 1 Rittersleut" der Autorin Claudia Brand mit Illustratorin von Ute Patel-Missfeldt), Kalender, Weihnachtsschmuck, Schmuck, Stoffe, Antiquitäten, Teppiche, Lampen und vieles mehr bestaunen und erwerben. Der Eintritt ist frei, es wird gebeten, nur auf dem Parkplatz zu parken.